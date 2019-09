Accueil

Le handicap, priorité du plus petit département de France

Publié le 03/09/2019 • Par Monique Clemens • dans : Innovations et Territoires, Régions

Le Territoire de Belfort est déjà impliqué dans le décloisonnement sur les questions relatives au handicap. Les personnes porteuses d’un handicap, quel qu’il soit, seront les bénéficiaires de cette démarche destinée à accélérer et à améliorer leur accompagnement. Un comité de pilotage constitué de 26 structures et de 32 personnes a été créé pour croiser regards et compétences.

