En ligne, en volume, ouvert : quel sera l’urbanisme du futur ?

urbanisme

Publié le 02/09/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Les éditeurs de logiciels, tout en suivant pas à pas la mise en place des plateformes de l’Etat, anticipent les développements futurs de leurs propres outils, souvent à partir de l’intelligence artificielle et de la maquette numérique.

Chez les architectes et dans les métiers de la construction, la maquette numérique ou BIM (Building information modeling) commence à s’installer. Au sein des collectivités, on regarde encore cela d’un œil lointain. Pourtant, leurs prestataires ont déjà intégré le BIM dans leurs réflexions sur l’innovation.

« Des prestataires ont aujourd’hui des plateformes qui croisent le BIM, les données du géoportail, avec l’intelligence artificielle : cela permet de déterminer la compatibilité d’un projet avec le plan local d’urbanisme en un clic », résume Clémence Caron, animatrice du pôle « urbanisme et aménagement » au CNFPT.

On peut imaginer aussi que la maquette numérique, la modélisation en 3D vont de plus en plus être utilisées dans la phase de concertation sur les projets urbains, permettant de situer avec le plus grand réalisme les futures réalisations dans leur environnement.

Intelligence artificielle

Chez Operis, éditeur de logiciels, l’intelligence artificielle est utilisée pour imaginer l’instructeur de demain « en expert qui fonctionne avec un tableau de bord, comme un pilote d’avion. Divers contrôles seront automatisés ; il y aura des curseurs avec des