En route vers le permis de construire zéro papier

Urbanisme

Publié le 29/08/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Dossiers d'actualité, France

L’Etat a tardé à mettre en route le chantier de la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme. Il vient de relancer le projet en associant les collectivités, qui, pour certaines, ont déjà bien avancé.

A partir du 1er janvier 2022, les communes de plus de 3 500 habitants devront disposer d’une téléprocédure leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, certificats d’urbanisme, déclarations préalables de travaux…). Deux obligations qui découlent de l’article 62 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (« Elan »).

La saisine par voie électronique (SVE) de l’administration était, dans un premier temps, prévue pour le 7 novembre 2018. Une échéance reportée au 1er janvier 2022, afin de s’aligner sur l’échéance de la dématérialisation de l’instruction. Mais ce report n’a été annoncé que très tardivement.

Beaucoup de communes s’étaient donc préparées pour ...