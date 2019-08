Accueil

L’urbanisme entre enfin dans l’ère numérique

Publié le 28/08/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : Dossiers d'actualité, France

le chantier de la dématérialisation des documents d'urbanisme et des permis de construire est lancé depuis longtemps, mais il a subi de lourds retards. Les échéances légales vont obliger l'Etat et les communes et intercommunalités à mettre les bouchées doubles.

