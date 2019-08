La part des femmes dans les emplois de direction progresse

Recrutements

Les recrutements de femmes ont augmenté de 10% en trois ans dans les emplois de direction, d’après une étude du CNFPT pour l’Inet. Les conclusions confirment aussi que, dans l’ensemble, la montée des intercommunalités a fait augmenter le nombre de directeurs territoriaux et d’attachés.

Ce n’est pas encore la parité, mais la féminisation des directions territoriales progresse. Alors qu’en 2014, seule une femme sur trois était recrutée à ces postes dans les grandes collectivités (32%), la proportion a atteint les 42% trois ans plus tard. C’est l’une des conclusions de l’étude produite cette année par l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

3% de femmes en plus

L’analyse couvre les évolutions entre 2014 et fin 2017 et porte sur 809 grandes collectivités, qui regroupent ensemble la moitié des effectifs territoriaux, notamment les régions, départements, métropoles, communes et communautés de communes de plus de 40 000 habitants…

« Ces 10% de recrutements en plus impliqueraient logiquement que dans trois ans, les femmes occuperont plus de postes de direction », explique Christophe Lepage, directeur de l’observatoire prospective de l’emploi, des métiers et des compétences. Les effectifs commencent déjà à se féminiser : la part des femmes augmente de 3%.

Une féminisation (relative) des emplois fonctionnels

Pour les emplois fonctionnels stratégiques, l’augmentation des effectifs atteint 5,3%. « Notons que les postes de DG ou DGA sont des emplois à discrétion de l’exécutif, rappelle M. Lepage. Ce sont les plus politiques, mais aussi les plus précaires. »

Ces chiffres ne doivent pas faire oublier la difficulté pour les femmes d’être nommées numéro 1. « Parmi ces 5,3%, rebondit M. Lepage, les femmes deviennent plus souvent

