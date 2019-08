Déchets textiles : trois scénarios pour doper la collecte

Quelques mois avant la fin de l’agrément d’Eco-TLC, le gouvernement envisage une évolution par étapes de la gestion des déchets de textiles, linge de maison et chaussures. Objectifs : doper une collecte qui tend à plafonner et développer des capacités de recyclage qui font aujourd’hui défaut.

On le présente parfois comme l’autre plus vieux métier du monde. Et pourtant, le réemploi et le recyclage des textiles se cherchent encore si l’on en croit un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) publié fin juillet. Il rappelle au gouvernement qu’après dix ans de bons et loyaux services, le dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP) n’a pas permis d’atteindre les performances escomptées pour les déchets de textiles, linge de maison et chaussures (TLC). Elle propose surtout trois scénarios pour changer d’échelle par étape.

Faire bouger les lignes ne sera pas si simple dans un contexte ...