Dans le Val de Marne, chacun restera dans sa ville

Regroupements

Publié le 23/08/2019 • Par Pascale Tessier • dans : Régions

Les habitants d’un même quartier à cheval sur deux communes ne deviendront pas citoyens d’une seule et même ville. Le ministère de l’Intérieur vient de refermer le dossier du rattachement qu’ils espéraient.

Etat et collectivités locales

Circulez, il n’y a plus rien à voir et aucun changement d’adresse postale en perspective ! Le gouvernement vient de mettre un terme aux espoirs des habitants d’une rue de Polangis, ce quartier partagé entre les communes de Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne qui souhaitaient être tous rattachés à la même ville. Il ne présentera donc pas de décret en Conseil d’État.

Une précipitation estivale ?

Après les avis défavorables du conseil municipal de Champigny, du conseil départemental et du préfet du Val-de-Marne, le coup d’arrêt vient d‘être porté à la procédure par le ministère de l’Intérieur. Faisant fi, au passage, du vote des habitants qui s’étaient prononcés en mai 2018 et du conseil municipal de Joinville, favorables au regroupement.

Étonnés de ce qu’ils assimilent à une précipitation du préfet, à la veille de sa mutation, les habitants – amers – étaient pourtant prêts à attendre une décision après mars 2020.

Regroupés au sein de l’association « Réunissons Polangis » depuis 2013, et refusant d’être porteurs de la moindre démarche politique, les Campinois de Polangis se démènent pour devenir Joinvillais, au motif :