Rappel de l’obligation de libre accès des personnes handicapées accompagnées de leur chien guide

Publié le 23/08/2019 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

La circulaire du 15 juillet rappelle l’obligation de libre accès des personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion accompagnées de leur chien guide ou chien d’assistance, éduqué à cet effet, aux lieux publics, aux transports, aux établissements recevant du public, y compris les établissements d’enseignement.

Elle demande également aux préfets des régions et départements de soutenir le travail de pédagogie et de communication auprès du grand public, amorcé avec la création du certificat national, remis par les centres d’éducation labellisés pour les chiens en cours d’éducation et pour les chiens éduqués accompagnant leur maître, qui aide à résoudre les difficultés rencontrées par les personnes handicapées accompagnées de leur chien guide ou d’assistance qui se voient refuser le libre accès aux lieux publics, aux transports, aux établissements recevant du public, y compris les établissements d’enseignement.