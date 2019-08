Pour éviter le décrochage scolaire, des mesures originales plutôt que le renvoi du collège

Education

Le département de la Seine-Saint-Denis applique, depuis plus de dix ans, des mesures alternatives à l’exclusion scolaire sèche dans ses collèges.

Chiffres-clés Dispositif : Plus de 2 000 élèves de 100 collèges ont bénéficié du dispositif « Acte » durant l’année scolaire 2018-2019.

[Seine-Saint-Denis, 1,6 million d’hab.] Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, l’affirme : « L’exclusion scolaire est la plus mauvaise des solutions. » Mais alors, quelles alternatives proposer ? En 2008, la Seine-Saint-Denis a initié, en lien avec l’Education nationale, les communes et des associations, le dispositif « Acte ». Objectif : redonner du sens à la sanction de l’exclusion et éviter le décrochage scolaire.

« Pour certains collégiens, l’exclusion est une aubaine. Ils ne comprennent pas le sens de la sanction, voire s’en glorifient. Au lieu d’aller à l’école, ils passent la journée chez eux à ne rien faire ou, pire, traînent dehors, avec tous les dangers inhérents. Nous voulons rendre cette période d’exclusion de deux à huit jours bénéfique », explique Laura Couvé, chargée du projet « climat scolaire, prévention du décrochage scolaire », au CD . La démarche peut être portée par une association ou par une ville. « Les fondamentaux restent les mêmes : une adhésion des parents, un temps de travail scolaire et un travail sur la compréhension de la sanction et sur la citoyenneté », précise-t-elle.

Suivi post-exclusion

L’association Artis multimédia, à Saint-Denis (111 300 hab.), accueille chaque année une centaine de jeunes dans le cadre de ce dispositif. « Je vois d’abord