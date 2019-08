Pesticides : le maire de Langouët engage un bras de fer avec l’Etat

Environnement

Publié le 22/08/2019 • Par Stéphanie Stoll • dans : A la une, A la une, actus experts technique, Régions

Le maire de la commune de Langouët espère peser sur l’Etat pour que la France prenne des mesures de protection sanitaire des populations confrontées aux épandages de pesticides. La préfecture d’Ille-et-Vilaine a attaqué son arrêté au tribunal administratif. Une vingtaine d’autres communes en France ont pris des textes similaires.

Risques naturels et technologiques

« Comment prendre un arrêté anti-pesticides, bordé juridiquement ? » C’est la question qui animait Daniel Cueff, maire de Langouët (Ille-et-Vilaine, 600 habitants), jusqu’à ce que Joël Labbé, sénateur du Morbihan, le mette en relation avec une association ayant travaillé sur la question. L’arrêté de cinq pages a donc été présenté par le maire le 18 mai dernier, lors d’un carnaval organisé par la commune avec le collectif local des coquelicots juste avant d’être signé et adressé à la préfecture. « Nous espérons ainsi pouvoir faire bouger les lignes parce que l’Etat ne veut pas interdire le glyphosate et les pesticides de synthèse, que nous, habitants, ne voulons pas consommer et nous sommes obligés de faire jouer le rôle du maire pour la protection de la santé publique, » expliquait alors ...