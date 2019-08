Les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade d’attaché principal de conservation du patrimoine

Carrière

Publié le 22/08/2019 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO

Le décret du 19 août 2019 fixe les épreuves et les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au nouveau grade d’attaché principal de conservation du patrimoine créé par le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux, en application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR).

Il précise en particulier les épreuves de l’examen, le contenu du dossier constitué par le candidat, les modalités de notation et la constitution du jury de l’examen professionnel.

Le décret entre en vigueur le 22 août.