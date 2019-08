Pour cette première revue de presse de la rentrée, retrouvez l'essentiel de l'actualité du 12 au 23 août sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Du plomb dans l’air – « Il faut s’apercevoir qu’il y a du plomb dans la ville, depuis longtemps ». Réagissant à la polémique née des travaux de dépollution après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Anne Souyris, adjointe EELV à la mairie de Paris, veut s’attaquer au problème du plomb dans l’espace public. Elle a ainsi regretté, sur Europe 1, que la mairie n’ait pas été « assez vigilante, y compris au niveau des normes de l’Etat. Nous travaillons sur la question des logements et de l’intérieur des écoles depuis plusieurs années, mais pas assez sur l’urbanisme ». « Tout le bâti hausmannien est bourré de plomb », assure-t-elle également. Elle annonce donc que la ville de Paris va entamer un gros travail de prévention et se pencher sur les normes des espaces extérieurs.

Régime sec – Un article de l’AFP, cité par Sciences et avenir, dresse un état des lieux alarmant de la sécheresse en France en ce mois d’août. Cette semaine, pas moins de 85 départements étaient placés en restrictions d’eau plus ou moins sévères et même les pluies des derniers jours « n’ont pas permis de combler les déficits enregistrés sur les cours d’eau et les nappes phréatiques ». Le Gard, déclaré en situation de crise, est particulièrement concerné. L’article précise en effet que, dans ce département, seuls les usages prioritaires (alimentation et abreuvement des animaux, salubrité publique…) sont autorisés.

En stock – Réussir la transition énergétique passe par une plus grande capacité de stockage de l’électricité issue des énergies renouvelables. C’est le sens d’un article signé Les Echos qui présente le fort potentiel de ce nouveau marché, comptant sur une progression annuelle de 16% pour atteindre un chiffre d’affaire mondial de 27 milliards de dollars en 2030. Cela devrait représenter une capacité de stockage de 6% de la production électrique mondiale. L’intérêt est de mieux lisser les pics et les creux de la demande d’électricité même quand le vent ne fait pas tourner les éoliennes ou quand le soleil se cache des panneaux photovoltaïques. Et augmenter la capacité de stockage de deux à trois heures permettrait d’augmenter la part des renouvelables dans la production électrique de 10 à 15%.

Ponts neufs – Délabrement, fissure, effritement… Un an après l’effondrement du pont de Gênes [lire aussi notre article], France Info s’est baladé en France pour constater l’état des ouvrages d’art. Le reportage rappelle ainsi que les ponts départementaux et communaux sont les plus inquiétants en raison du manque d’entretien. Collectivités et exploitants (le plus souvent, la SNCF) se rejetant généralement la responsabilité de la maintenance.

Subventions – L’Institut international du développement durable affirme que réaffecter au moins 10% des subventions mondiales attribuées aux énergies fossiles vers le renouvelable suffirait à financer la transition énergétique. Comme le rapporte L’Usine nouvelle, aujourd’hui, seuls 100 milliards de dollars sont attribués aux énergies renouvelables (éolien, solaire…) contre 372 milliards pour les énergies fossiles [lire aussi notre article].

Sortie de route – Face aux nombreuses polémiques qui ont accompagné les trottinettes électriques ces derniers mois, et en attendant que soit votée la future Loi mobilités, l’intercommunalité Grand Paris Seine Ouest a décidé d’interdire le free floating. Comme le rapporte le site France TV Info, ces huit communes de la région parisienne attendent une règlementation claire qui encadre cette activité pour autoriser à nouveau les opérateurs à s’installer sur leur territoire.

Uberisation – Comme le rapporte Le Figaro, le groupe Uber lorgne les transports publics. Après les VTC, le géant américain cherche à nouer des partenariats avec les régies de transports publics pour proposer d’autres services de transports : transport à la demande, mais aussi vélo, moto, trottinette et, même, hélicoptère ! Des expérimentations sont actuellement en cours en France.

Et aussi…

Une thèse soutenue en 2018 démontre comment des mouvements citoyens ont influencé la régulation et la gestion publique de l’eau potable [Coordination Eau Ile-de-France] ;

L’usine marémotrice de la Rance (Bretagne) est au cœur d’un litige entre EDF, l’Etat et les collectivités locales [Le Monde] ;

Grâce au hashtag AlertePollution, une carte (non exhaustive) des décharges sauvages a pu être établie à l’échelle nationale [France TV Info] ;

Dans un communiqué, l’entreprise Hellio, spécialiste du secteur, affirme que, à ce jour, les travaux d’isolation et de rénovation énergétique ont atteint le même niveau que sur l’ensemble de l’année 2018.