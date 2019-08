Questions d’actu juillet 2019 : présidence européenne – climat – retraites

Publié le 20/08/2019 • Par Michèle Cataldi • dans : Fiches de révision

Publications des lois : du 10 juillet relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires ; du 22 juillet portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ; du 24 juillet portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, et celle relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; des projets de loi relatifs à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ; à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ; à la bioéthique ; accord Mercosur ; le réchauffement climatique ; l’avenir de nos systèmes de retraite ; l’agriculture française ; l’artificialisation des sols ; la politique culturelle ; les salaires dans la fonction publique de l’État... les thèmes qui ont fait l'actu en juillet