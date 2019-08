La rupture conventionnelle, un divorce par consentement

Ressources humaines

Publié le 29/08/2019 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

Très utilisée dans le secteur privé, la rupture conventionnelle bénéficie d’abord aux cadres. Elle sera bientôt applicable dans la fonction publique.

Les agents contractuels en CDI et les fonctionnaires pourront bientôt quitter leur emploi avec une indemnité de départ et une assurance chômage. C’est ce que prévoit la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. La rupture conventionnelle sera expérimentée pour les fonctionnaires pendant six ans, entre 2020 et 2025.

Dans le secteur privé, cette modalité de rupture du contrat de travail a été créée en 2008. « La rupture conventionnelle a introduit le divorce par consentement mutuel, là où il n’existait que le divorce pour faute », explique Jean-Paul Charlez, président de l’Association nationale des DRH, qui regroupe 5 000 professionnels des ressources humaines.

Rapidement, un grand succès

Avant la rupture conventionnelle, lorsqu’un salarié et son ...

