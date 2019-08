Une chasse au gaspillage bien huilée

[Labo des start-up] économie circulaire

Publié le 27/08/2019 • Par Hélène Huteau • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Eqosphere trouve des filières d’utilisation des surplus auprès d’acteurs de la solidarité et du recyclage sur tout le territoire. L'objectif est de réduire les déchets et contribuer à une économie circulaire, tout en améliorant la responsabilité sociale des organisations. Le risque potentiel est celui du "gaspi washing" ou transfert de déchets déguisé en dons.

Eqosphere est une start-up dédiée à la réduction du gaspillage alimentaire et non alimentaire. Son fondateur, Xavier Corval, a eu l’idée de créer le chaînon manquant entre l’abondance de biens des uns et la pénurie des autres pendant ses études en affaires publiques, à Sciences-po. Il travaillait alors comme serveur lors de cocktails événementiels, à Paris. En fin de réception, il sillonnait les rues à scooter pour distribuer les surplus de petits-fours aux sans-abri. Quelques années plus tard, il a développé une plateforme numérique, rapprochant les gisements de surplus des acteurs de la solidarité et des filières de recyclage, grâce à un algorithme.

Convention sécurisée

Depuis 2012, année de sa création, Eqosphere a fait baisser de 15 % les déchets d’Auchan grâce aux dons. En aval, la ...