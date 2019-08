Accueil

Faut-il noter les services publics d’un simple clic ?

Publié le 23/08/2019 • Par Gabriel Zignani • dans : France

La Gazette / Clod

Les options offertes à l’usager pour noter ou évaluer les services publics se multiplient et se veulent de plus en plus accessibles. Ces outils ont pour rôle d’améliorer les services publics, mais restent à manier avec précaution.

