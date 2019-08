Ces ponts très dégradés qui menacent la vie des territoires

Infrastructures

Publié le 27/08/2019 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

La France compte environ 250 000 ponts, dont 10 % sont en mauvais état. Faute de moyens pour les réparer, les restrictions de circulation et les fermetures se multiplient, dégradant l’activité économique et l’attractivité des territoires concernés.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 0,8 % de la valeur à neuf des ponts : budget qu’il faudrait consacrer à la maintenance des ouvrages chaque année, dont 0,2 % pour la surveillance et l’entretien courant et 0,6 % pour l’entretien spécialisé et les réparations.

Soit 250 000 € pour un patrimoine de 50 ponts d’une valeur de 31,25 M€. Source : Cerema, 2018.

C’est le feuilleton de l’été des infos trafic : depuis le 30 mai et jusqu’au 30 septembre, le pont de Givors, situé au sud de Lyon et qui permet à l’A47 de franchir le Rhône, est en travaux. Or cet ouvrage de l’Etat, géré par la direction interdépartementale des routes centre-est (Dirce), supporte un trafic de 90 000 véhicules par jour, dont 13 000 camions !

Les fermetures et restrictions de circulation sur cet axe contraignent beaucoup d’automobilistes à emprunter d’autres itinéraires, en particulier via le centre-ville ou la zone commerciale de Givors (19 300 hab., métropole de Lyon). « Certes, ces travaux étaient devenus indispensables, mais ils provoquent des bouchons monstres sur notre commune », déplore Christiane Charnay, la maire (PCF). La Dirce a détecté des infiltrations d’eau ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne