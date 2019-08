La région aide son réseau d’entreprises innovantes à monter en compétences

Développement économique

Depuis deux ans, l'Occitanie soutient les projets innovants portés par deux entreprises ou une PME et un laboratoire de R&D. Les dossiers sont examinés tout au long de l’année par des experts extérieurs. Les lauréats sont par la suite associés aux opérations de développement du territoire.

Chiffres-clés 24,3 M€ ont été attribués par la région depuis 2017 à 135 entreprises et 50 laboratoires pendant les deux premières années.

74 projets ont été soutenus.

A Labège (4 100 hab.), près de Toulouse, l’IOT Valley regroupe des entreprises spécialisées dans les objets connectés. Fournir aux industries, comme à l’aéronautique, des composants conformes aux obligations réglementaires en matière de cybersécurité les oblige à innover. Grâce à la région Occitanie, le fabriquant de composants électroniques Intesens a pu monter en compétences, accompagné par une petite et moyenne entreprise (PME) voisine experte en sécurité informatique, Scassi.

Depuis 2017, la subvention régionale Readynov finance des projets portés par plusieurs entreprises ou entre une entreprise et un laboratoire de recherche, notamment dans le numérique. L’Occitanie a profité de son réseau régional pour trouver la meilleure formule possible. « Une large concertation thématique et ...

