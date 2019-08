« Les endroits relégués ont une capacité à rebondir »

Gentrification

Dans son dernier ouvrage, le journaliste et auteur Jean-Laurent Cassely s’attaque à la quête d’authenticité qui semble remodeler non seulement le cœur des métropoles, les fameux quartiers bobos, mais s’étendre aussi bien au-delà, au point de recréer une France idéalisée. Mais à l’heure du sans gluten et de la 4G !

Jean-Laurent Cassely est journaliste et auteur de plusieurs ouvrages, dont « La Révolte des premiers de la classe », publié chez Arkhê en 2017. Il partage son temps entre Paris et Marseille, travaillant sur les modes de vie et les valeurs des classes supérieures urbaines et mobiles.

Dans son dernier ouvrage, « No Fake. Contre-histoire de notre quête d’authenticité », paru en avril chez le même éditeur, il s’attaque à la quête d’authenticité qui semble remodeler non seulement le cœur des métropoles, les fameux quartiers bobos, mais s’étendre aussi bien au-delà, au point de recréer une France idéalisée. Mais à l’heure du sans gluten et de la 4G !

Sur ce marché de l’« Hyper-France », comme la dénomme l’auteur, le marketing territorial s’emploie à tirer son épingle du jeu, tout en se mettant ...