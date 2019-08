« Le vélo progresse à une vitesse folle »

Souviens-toi l'été dernier

Retour sur l'été 2018. En plus de coordonner les réseaux cyclables au niveau national, l’association Vélo et territoires, ex-Départements et régions cyclables, se veut force de proposition auprès du gouvernement. Sa présidente, Chrystelle Beurrier, explique ses objectifs à l’horizon 2030.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Mobilité - transports