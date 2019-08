Smart water network, ou comment optimiser la gestion patrimoniale de l’eau

Le Smart Water Network constitue un instrument incontournable pour les collectivités qui doivent élaborer un schéma directeur et assurer une meilleure gestion du service public de l'eau. Comment le mettre à profit pour améliorer la gestion patrimoniale ? Rendez-vous le 7 novembre pour une journée d'étude.

Les collectivités compétentes en eau potable, récemment pour certaines, doivent élaborer un schéma directeur pour gérer la production, assurer la distribution aux abonnés et optimiser la gestion patrimoniale.

Le développement des objets connectés et communicants et le rapatriement des informations en temps réel vers un système intégré et intelligent, le Smart Water Network, sont désormais incontournables pour répondre aux missions du service public.

S’il permet de nouvelles perspectives de gestion et de services comme le télérelevé, le Smart Water Network est aussi un outil nécessaire pour lutter contre les fuites, gérer les risques et maîtriser les coûts.

Au programme de la journée

Smart Water : des réseaux d’eau de plus en plus intelligents pour gérer la production en eau potable, assurer la distribution aux abonnés et optimiser la gestion patrimoniale des réseaux

Comment choisir des technologies sécurisées et adaptées aux besoins d’interopérabilité et de mutualisation

Concilier les objectifs court et long termes pour gérer le patrimoine et réduire les pertes d’eau

Sur quels équipements et services proposés par les opérateurs peut-on s’appuyer

Écueils, solutions, bonnes pratiques, que retenir des expériences de terrain de collectivités locales

Journée d’étude animée par Joël Graindorge, DGST E.R, communauté d’agglomération.

Informations pratiques :

La journée se déroulera dans Paris intramuros. Le site sera aisément accessible en transports en commun.

