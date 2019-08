Elus et habitants mobilisés pour enrayer le déclin de la population d’un village de l’Aveyron

Développement local

Publié le 27/08/2019 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires

Les élus ont voulu durant tout le mandat casser le cercle vicieux du déclin de la population en partant d’un diagnostic de la commune. Conscients qu’ils ne pourraient y arriver seuls, ils ont su impliquer un conseil villageois, devenu force de propositions et d’actions. Le plan d’attractivité « Arvieu 2020 » a débouché sur un programme d’actions en matière de numérique, d’emplois, de tourisme, etc.

Chiffres-clés + 3,6 % : c’est la hausse de la population du village d’Arvieu depuis 2016, qui compte un peu plus de 800 habitants.

Le village d’Arvieu comptait 1 526 habitants en 1926 et seulement 785 en 2016. « Les guerres, la mécanisation agricole, les enfants partis à la ville, une commune de moyenne montagne isolée et mal desservie, voilà les causes », analyse Charles Firtion, adjoint au maire. Le mécanisme classique de l’exode rural.

Après les élections de 2014, une consultante réalise un diagnostic sans appel : moins d’habitants, moins d’actifs, moins de services, une qualité de vie moindre, etc. C’est le cercle vicieux. Mais Arvieu a aussi quelques atouts : une plage au bord du lac de Pareloup, des commerces (deux boulangeries, une épicerie, une boucherie, un fleuriste, un distributeur bancaire, une station-service communale, un garage) et des artisans rayonnant sur les villages voisins.

Un conseil villageois se constitue dès 2014, avec sa charte de ...

