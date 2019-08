Emploi public local : les tendances du premier semestre passées à la loupe

Emploi

Publié le 23/08/2019 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

La Fédération nationale des centres de gestion et l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion ont passé à la loupe les postes proposés sur les bourses de l'emploi des centres de gestion au premier semestre. Le point sur les principaux enseignements de leur baromètre, que la Gazette des Communes publie en exclusivité.

Comme une radiographie. La Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) et l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion (ANDCDG) ont décortiqué les tendances de l’emploi territorial du premier semestre 2019 sur les bourses de l’emploi des centres de gestion.

51 974 postes ont été proposés. Une donnée constamment en hausse, en raison, notamment, d’une utilisation de plus en plus importante de ces interfaces. Sans surprise, le cadre d’emploi d’adjoint technique était le plus recherché (19 % des publications de postes vacants). Ils sont suivis par les attachés (12,7 %) et les adjoints administratifs (11 %).

Métiers à temps complet en vogue

Au top 10 des métiers les plus représentés sur les bourses de l’emploi des centres de gestion, les travailleurs sociaux figurent en première position (+39,5 % sur un an). Les assistants de gestion administrative occupent la deuxième place du podium (+14,1 % par rapport au premier semestre 2018). Les principales collectivités en quête de ces professionnels : les