Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Les textes officiels qu’il ne fallait pas manquer cet été

Veille juridique

Les textes officiels qu’il ne fallait pas manquer cet été

Publié le 20/08/2019 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Kzenon-Fotolia.com

On retiendra essentiellement de ce mois d’août la publication de deux lois majeures sur les communes nouvelles et la réforme de la fonction publique. Mais d’autres textes officiels (arrêtés, circulaires, instructions etc.) sont également intervenus dans des domaines très variés, notamment l’environnement et l’éducation.