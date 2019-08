Banlieues

Publié le 16/08/2019

Par une instruction du 30 juillet 2019 relative aux équipes territoriales de la réussite républicaine, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, fait le point sur la feuille de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires.

Cette instruction aborde en effet deux points importants, dans la continuité de la réunion de « la Grande équipe de la réussite républicaine » à la grande Halle de la Villette à Paris le 13 juin 2019 :

renforcer le soutien apporté aux associations locales par une série de mesures en faveur de l’amélioration et de la simplification de la vie associative, « destinées à renforcer leurs capacités d’intervention au niveau de chaque territoire, à simplifier leurs démarches administratives, à sécuriser leur fonctionnement, mais également à perfectionner les outils internes à l’administration et à animer une communauté d’ambassadeurs de proximité ».

soutenir la dynamique des conseils citoyens, les inscrire dans la durée, leur permettre d’améliorer leurs modalités d’information et bénéficier de formations accessibles, favoriser les instances de dialogue et de rencontre, et disposer d’un vrai cadre d’action.

L’objectif est donc double. Il s’agit de réaffirmer le soutien aux acteurs de proximité et de faire émerger de nouveaux liens avec des acteurs dépassant le strict cadre des quartiers, à travers la création d’ « équipes territoriales » pour intervenir, autour de projets concrets, dans deux domaines : l’émancipation par l’éducation et la culture, et l’insertion professionnelle.

Dans les annexes, les mesures prises en faveur des associations sont déclinées en trois objectifs :

mesures engagées pour donner aux associations de proximité les moyens d’agir ;

simplifier le quotidien des associations de proximité dès 2020 ;

mettre les associations en réseau.

De même, les mesures en faveur des conseils citoyens se déclinent également en trois points :

s’informer et se former ;

se structurer ;

s’engager et agir.

Les préfets de région et de département doivent, au plus tard le 30 septembre 2019, rendre compte des actions prioritaires déployées ou prévues sur leur territoire autour de l’éducation et de l’insertion professionnelle.