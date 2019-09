Loi Elan : une mise en oeuvre incomplète selon les députés

Urbanisme

Publié le 04/09/2019 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a rendu un rapport d'information le 26 juin. L’occasion pour les députés de dresser un bilan mitigé de l’action du Gouvernement quant à la mise en application de la loi Elan. Il ressort de cet examen qu’à peine plus de la moitié des objectifs ont été remplis.

Chiffres-clés 215 articles dans la loi Elan

74 décrets d'application

10 habilitations

3 habilitations sur 3 prises dans les temps

33 décrets sur 65 publiés dans les temps

42 décrets publiés sur 65

47% des mesures règlementaires encore à prendre

Les rapporteurs Thibault Bazin, député (LR) de Meurthe-et-Moselle, et Richard Lioger, député (LREM) de Moselle et rapporteur du projet de loi Elan, dressent un bilan dont l’analyse purement quantitative n’est pas entièrement satisfaisante : les trois habilitations autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et qui étaient valables six mois ont été utilisées, mais 33 décrets seulement sur les 65 devant intervenir dans ce même délai ont été publiés, avec une disparité importante selon les titres de la loi. Six mois après, qui remporte la course à la publication des décrets ?

En tête du peloton, l’urbanisme et la construction

Le titre I de la loi, consacré à l’urbanisme et à la construction, est applicable dans l’essentiel, grâce à la publication d’une ordonnance et de 20 décrets d’application (sur les 23 prévus). Parmi les décrets publiés, on compte notamment celui relatif à la définition du logement évolutif.

Le parc privé de logements et les centres-villes suivent de près

6 décrets sur 11 ont été publiés. L’expérimentation sur l’encadrement des loyers du parc privé est engagée depuis la publication du décret du 13 mai et la candidature de la ville de Paris et de l’établissement public territorial de Plaine Commune.

Les opérations de revitalisation de territoire (ORT) sont bien avancées aussi : 222 conventions-cadres pour le programme « Cœur de ville » et 8 conventions d’ORT signées, et 334 communes engagées dans le processus d’élaboration ou d’homologation d’une convention ORT.

La réforme de la procédure des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) a vu la publication de deux décrets permettant l’intégration des représentants des chambres consulaires dans la composition des commissions départementales d’aménagement commercial, et renforçant le contrôle ex-post du respect des AEC ; celui permettant au préfet de département de suspendre l’examen des projets d’implantation commerciale menaçant la réalisation d’une ORT est attendu.

Côté copropriété, deux des trois décrets d’application ont été publiés et une ordonnance dont le but est de « clarifier, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance » est attendue au plus tard pour le 23 novembre 2019.

Le logement social est à la traîne

Si les habilitations ont donné lieu à la publication de trois ordonnances, relatives à la vente de logements sociaux et aux loyers HLM, seuls 16 décrets sur 40 ont été publiés. Certains sont particulièrement attendus, comme ceux définissant les clauses types des sociétés anonymes de coordination et les clauses types des sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré.

Mais le rapport insiste sur la « dynamique de réforme» de ce secteur «pleinement engagé dans la restructuration initiée par la loi Elan » : « 75% des bailleurs sociaux concernés par l’obligation de regroupement de la loi « Elan » ont engagé ou achevé un projet de rapprochement».

Finalement, 47% des mesures réglementaires doivent encore être prises : les rapporteurs préconisent donc la rédaction d’un deuxième bilan à l’issue d’un nouveau délai de six mois.