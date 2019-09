Grilles indiciaires des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Carrière et salaires

Quelle est la rémunération des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ? Réponse avec les grilles indiciaires de ce cadre d'emplois de catégorie C, avec un zoom sur les primes et indemnités perçues en complément.

Les fonctionnaires territoriaux du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) assurent des missions de prévention, de protection et de lutte contre les incendies. Ils concourent à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Ces sapeurs-pompiers non officiers font partie de la catégorie C de la fonction publique. Une catégorie hiérarchique qui regroupe les emplois d’exécution.

Comme les autres fonctionnaires, ils perçoivent une rémunération constituée principalement d’un traitement indiciaire. Ce salaire de base est calculé à partir des grilles indiciaires du cadre d’emplois concerné. Chaque grade de fonctionnaire possède sa propre grille. Les sapeurs et caporaux se répartissent en trois grades: sapeur, caporal et caporal-chef. On a donc trois grilles indiciaires, trois échelles de salaires qui couvrent toute la carrière de l’agent dans le cadre d’emplois.

Echelles des salaires des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels * Sapeur, grade de recrutement : de 1 530 à 1 720 euros.

Caporal, grade de recrutement et d’avancement : de 1 540 euros à 1 960 euros.

Caporal-chef, grade d’avancement : de 1 640 à 2 180 euros. (*) Chiffres arrondis à la dizaine la plus proche, au 1er janvier 2019, montants hors primes, hors cotisations.

Le traitement indiciaire du fonctionnaire évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017. Le traitement représente en moyenne 80% de la rémunération globale d’un fonctionnaire, le reste étant constitués de primes, indemnités et autres éléments de rémunération (lire plus loin).

La réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PCCR) prévoit des revalorisations indiciaires en 2017, 2019, 2020 et 2021 pour les échelles de rémunération C. Vous trouverez ci-dessous les nouvelles grilles applicables en 2020 et 2021.

(PCCR) prévoit des Vous trouverez ci-dessous les Mais sachez que cette réforme PCCR vise à améliorer les carrières des agents, en facilitant les mobilités notamment. Elle ne vise pas une hausse des salaires. C’est pourquoi un abattement est pratiquée sur les primes et indemnités pour aboutir, in fine, à une « opération blanche » concernant les montants des traitements indiciaires.

Grille indiciaire du grade Sapeur de sapeurs-pompiers professionnels (SPP)

Catégorie C, filière Sapeurs-pompiers professionnels

Au 1er janvier 2019

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 348 326 1 an 1 527,64 € 2 350 327 2 ans 1 532,33 € 3 351 328 2 ans 1 537,02 € 4 353 329 2 ans 1 541,70 € 5 354 330 2 ans 1 546,39 € 6 356 332 2 ans 1 555,76 € 7 361 335 2 ans 1 569,82 € 8 366 339 2 ans 1 588,56 € 9 372 343 3 ans 1 607,31 € 10 386 354 3 ans 1 658,85 € 11 407 367 3 ans 4 mois 1 719,77 €

Recrutement dans le premier grade : sans concours, réservé aux sapeurs-pompiers volontaires.

Voir les offres d'emploi

Au 1er janvier 2020

Echelon IB IM Durée Salaire 1 350 327 1 an 1 532,33 € 2 351 328 2 ans 1 537,01 € 3 353 329 2 ans 1 541,70 € 4 354 330 2 ans 1 546,38 € 5 356 332 2 ans 1 555,76 € 6 359 334 2 ans 1 565,13 € 7 365 338 2 ans 1 583,87 € 8 370 342 2 ans 1 602,62 € 9 376 346 3 ans 1 621,36 € 10 389 356 3 ans 1 668,22 € 11 412 368 4 ans 1 724,45 €

Au 1er janvier 2021

Echelon IB IM Durée Salaire 1 354 330 1 an 1 546,38 € 2 355 331 2 ans 1 551,07 € 3 356 332 2 ans 1 555,76 € 4 358 333 2 ans 1 560,44 € 5 361 335 2 ans 1 569,81 € 6 363 337 2 ans 1 579,19 € 7 370 342 2 ans 1 602,62 € 8 378 348 2 ans 1 630,73 € 9 387 354 2 ans 1 658,85 € 10 401 363 3 ans 1 701,02 € 11 419 372 4 ans 1 743,20 € 12*** 432 382 – 1 790,06 €

Grille indiciaire du grade Caporal de SPP

Catégorie C, filière technique

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 351 328 1 an 1 537,02 € 2 354 330 2 ans 1 546,39 € 3 358 333 2 ans 1 560,45 € 4 362 336 2 ans 1 574,50 € 5 374 345 2 ans 1 616,68 € 6 381 351 2 ans 1 644,79 € 7 403 364 2 ans 1 705,71 € 8 430 380 2 ans 1 780,69 € 9 444 390 3 ans 1 827,55 € 10 459 402 3 ans 1 883,78 € 11 471 411 4 ans 1 925,96 € 12 483 418 1 958,76 €

Recrutement dans ce 2e grade : après concours, en répondant aux offres d'emploi

Au 1er janvier 2020

Echelon IB IM Durée Salaire 1 353 329 1 an 1 541,70 € 2 354 330 2 ans 1 546,38 € 3 358 333 2 ans 1 560,44 € 4 362 336 2 ans 1 574,50 € 5 374 345 2 ans 1 616,67 € 6 381 351 2 ans 1 644,79 € 7 403 364 2 ans 1 705,71 € 8 430 380 2 ans 1 780,68 € 9 444 390 3 ans 1 827,54 € 10 459 402 3 ans 1 883,78 € 11 471 411 4 ans 1 925,95 € 12 483 418 – 1 958,75 €

Au 1er janvier 2021

Echelon IB IM Durée Salaire 1 356 332 1 an 1 555,76 € 2 359 334 2 ans 1 565,13 € 3 362 336 2 ans 1 574,50 € 4 364 338 2 ans 1 583,87 € 5 376 346 2 ans 1 621,36 € 6 387 354 2 ans 1 658,85 € 7 404 365 2 ans 1 710,39 € 8 430 380 2 ans 1 780,68 € 9 446 392 3 ans 1 836,92 € 10 461 404 3 ans 1 893,15 € 11 473 412 4 ans 1 930,64 € 12 486 420 – 1 968,13 €

Grille indiciaire du grade Caporal-chef de SPP

Catégorie C, filière sapeurs-pompiers professionnels

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 380 350 1 an 1 640,11 € 2 393 358 1 an 1 677,60 € 3 412 368 2 ans 1 724,46 € 4 430 380 2 ans 1 780,69 € 5 448 393 2 ans 1 841,61 € 6 460 403 2 ans 1 888,47 € 7 478 415 3 ans 1 944,70 € 8 499 430 3 ans 2 014,99 € 9 525 450 3 ans 2 108,71 € 10 548 466 2 183,69 €

Au 1er janvier 2020

Echelon IB IM Durée Salaire 1 380 350 1 an 1 640,10 € 2 393 358 1 an 1 677,59 € 3 412 368 2 ans 1 724,45 € 4 430 380 2 ans 1 780,68 € 5 448 393 2 ans 1 841,60 € 6 460 403 2 ans 1 888,46 € 7 478 415 3 ans 1 944,70 € 8 499 430 3 ans 2 014,99 € 9 525 450 3 ans 2 108,71 € 10 548 466 – 2 183,68 €

Au 1er janvier 2021

Echelon IB IM Durée Salaire 1 380 350 1 an 1 640,10 € 2 393 358 1 an 1 677,59 € 3 412 368 2 ans 1 724,45 € 4 430 380 2 ans 1 780,68 € 5 448 393 2 ans 1 841,60 € 6 460 403 2 ans 1 888,46 € 7 478 415 3 ans 1 944,70 € 8 499 430 3 ans 2 014,99 € 9 525 450 3 ans 2 108,71 € 10 558 473 – 2 216,48 €

Autres éléments de rémunération des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Le traitement indiciaire représente, en moyenne, 80% de la rémunération du fonctionnaire. Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixée à 4,6860 euros.

S’y ajoutent le supplément familial de traitement et le régime indemnitaire versé par l’employeur. ls peuvent à ce titre bénéficier :

d’une indemnité de feu,

d’une indemnité de responsabilité,

d’une indemnité de spécialité,

d’une indemnité de logement,

d’indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires,

de l’indemnité d’administration et de technicité,

des indemnités pour campagne de lutte contre les feux de forêt.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Salaires des fonctionnaires : comparez, simulez

Références Décret n°2012-5202 : statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de SPP

Décret n°2016-596 : organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

Décret n°2017-85 : modification dees indices de la fonction publique

