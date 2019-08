Grilles indiciaires des emplois de conception et de direction de sapeurs-pompiers professionnels

Carrière et salaires

Ils sont à la tête des services d'incendie des communes, départements ou intercommunalités. Combien gagnent ces hauts responsables de la sécurité civile ? Leurs salaires de base peuvent être connus, à travers les grilles indiciaires du cadre d'emplois.

Le cadre d’emplois de conception et de direction de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) regroupe les cadres dirigeants des services d’incendie et de secours communaux, départementaux ou intercommunaux.

Ces officiers de la sécurité civile participent à la conception, à la réalisation et à l’évaluation de la politique de l’établissement. Ils peuvent occuper des emplois fonctionnels de directeur et de directeur adjoint de services d’incendie et de secours et des emplois réputés équivalents au sein de services de l’Etat.

Leur rémunération comprend principalement un traitement (ou salaire de base) calculé à partir des grilles indiciaires fixant les échelles des salaires de base des grades du cadre d’emplois. Fixées par décret, ces grilles s’imposent à l’employeur. Les montants des traitements indiciaires ne sont donc pas négociables.

Le traitement indiciaire évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.

On estime que ce salaire de base représente en moyenne 80% de la rémunération globale d’un fonctionnaire, le reste étant constitués de primes, indemnités et autres éléments de rémunération (lire plus loin).

Deux revalorisations indiciaires sont intervenues en 2017 et 2019 en application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunération ». En contrepartie, un abattement « primes/points » est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues par l’officier.

Echelle des salaires des officiers de conception et de direction de SPP, suivant leurs grades*

Colonel : de 2 160 euros, au premier échelon, à 3 740 euros, au dernier échelon du grade.

de 2 160 euros, au premier échelon, à 3 740 euros, au dernier échelon du grade. Colonel hors classe : de 3 130 à 4 550 euros.

de 3 130 à 4 550 euros. Contrôleur général : de 3 890 euros à 5 270 euros. * Montants bruts mensuels au 1er janvier 2019 (hors cotisations, hors primes). Chiffres arrondis à la dizaine la plus proche.

Grilles à jour au 1er janvier 2019

Grille indiciaire du grade Colonel

Catégorie A+, filière sapeurs-pompiers professionnels

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement) en euros 1 542 461 1 an 2 160,25 2 600 505 1 an 6 mois 2 366,44 3 665 555 1 an 6 mois 2 600,74 4 714 592 1 an 6 mois 2 774,12 5 762 628 2 ans 2 942,82 6 814 667 3 ans 3 125,57 7 863 705 3 ans 3 303,64 8 924 751 3 ans 3 519,20 9 985 798 – 3 739,44

Recrutement : concours interne, promotion interne, détachement-intégration ou intégration directe.

Accès au grade supérieur : promotion interne (avancement « au choix »).

Grille indiciaire du grade Colonel hors classe

Catégorie A+, filière sapeurs-pompiers professionnels

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement) en euros 1 814 667 2 ans 6 mois 3 125,57 2 863 705 3 ans 3 303,64 3 924 751 3 ans 3 519,20 4 991 803 3 ans 3 762,87 5 1027 830 3 ans 3 mois 3 889,40 6 HEA – I 4 170,56 II 4 334,57 III 4 554,81

Accès à ce grade : par promotion interne (avancement de grade « au choix »).

Grille indiciaire du grade Contrôleur général

Catégorie A+, filière sapeurs-pompiers professionnels

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement) en euros 1 1027 830 3 ans 3 mois 3 889,40 2 HEA 4 ans I 4 170,56 II 4 334,57 III 4 554,81 3 HEB – I 4 554,81 II 4 746,94 III 4 999,98 Echelon HEB bis – I 4 999,98 exceptionnel II 5 131,19 III 5 267,09

Accès au grade : promotion interne.

Autres éléments de rémunération des directeurs et directeurs adjoints des services d’incendie et de secours

Outre leur salaire de base, l’officier du cadre d’emplois de conception et de direction de sapeurs-pompiers professionnels doit percevoir, s’il remplit les conditions requises.

le supplément familial de traitement

l’indemnité de résidence (montant variable suivant les régions).

Nouvelle bonification indiciaire

Le membre du cadre d’emplois détaché sur un emploi administratif de direction peut bénéficer d’une NBI spécifique. Celle-ci doit être versée dès lors que les fonctions exercées entrent dans la catégorie « éligible » au versement de ce complément de rémunération, qui est pris en compte pour le calcul de la retraite.

Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours.

A ce titre, ils peuvent percevoir :

une indemnité de feu,

une indemnité de responsabilité,

une indemnité de spécialité, à l’exception des sapeurs-pompiers occupant des emplois de chef de groupement, de directeur ou de directeur adjoint,

une indemnité de logement

des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires,

des indemnités pour campagne de lutte contre les feux de forêt.





Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (retraite, chômage, CSG, etc.).

