Le free-floating cherche sa place

L’arrivée de véhicules en libre accès sans station a bouleversé les habitudes dans les grandes villes. Si la plupart des collectivités attendent la loi Mobilités pour encadrer cette activité, sur le terrain, il faut s’adapter.

Vélos, scooters, trottinettes électriques : en quelques années, de nouvelles solutions de mobilité ont envahi – et parfois encombré – l’espace public. Et l’arrivée des opérateurs de free-floating (des véhicules en libre accès, non reliés à une borne ou une station) a bouleversé les usages.

« Au sein de notre association, nous avons lancé un groupe de travail en 2017 quand nous avons vu arriver ce que personne n’avait anticipé. Nous suivions le sujet mais nous ne pensions pas le voir débouler aussi vite », reconnaît Véronique Michaud, secrétaire générale du Club des villes et territoires ...