ACHATS

Le calcul des économies d’achat : enjeux et méthodes

Publié le 21/08/2019 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances

WerbeFabrik / Pixabay PublicDomain

Une partie de la raison d’être du travail de l’acheteur réside dans sa capacité à générer de la performance au travers de son action tout au long de la chaîne de la dépense, depuis la naissance du besoin d’achat jusqu’à l’exécution du marché qui permet d’y répondre. En effet, les actions de sourcing, de travail du besoin, de redéfinition des cahiers des charges visent à rendre l’acte d’achat plus performant et à produire des effets positifs à plus ou moins long terme. On se focalisera ici sur la seule dimension économique de la performance, entendu que cette dernière ne s’y résume pas uniquement.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Achats publics

Marchés publics