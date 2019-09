Ingénieurs en chef : premiers retours d’expérience

Alors que la deuxième promotion d’élèves ingénieurs en chef territoriaux a fait sa rentrée en formation à l’Inet en mars 2019, les premiers lauréats du concours intègrent leurs nouvelles fonctions. L’occasion de faire un premier bilan sur l’évolution du statut et sur ces nouveaux parcours.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Valoriser un statut à part entière, avec ses compétences spécifiques : telle était l’optique du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux défini en 2016. Avec pour traduction concrète l’ouverture d’un concours, externe et interne, et d’une formation initiale d’application d’un an, dispensée par ­l’Institut national des études territoriales.

Les ingénieurs en chef ne doivent plus être considérés comme des « super ingénieurs » progressant à l’ancienneté, mais comme de potentiels cadres de direction, à l’égal des administrateurs et conservateurs. Et ...