Pollution/risques naturels : les 5 articles les plus lus sur le Club Techni.Cités cette année

Tops de l'été

La rédaction de Techni.Cités profite de l'été pour revenir sur les six premiers mois de l'année et vous offre une petite séance de rattrapage. Voici les 5 articles les plus lus sur le site autour des thèmes de la pollution et des risques naturels. Prévenir les inondations, affronter les îlots de chaleur, lutter contre toutes les nuisances, réchauffement climatique... les dossiers brûlants n'ont pas manqué.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Prévention des inondations

Risques naturels et technologiques