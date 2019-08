L’équilibre financier des opérations d’aménagement

Finances

Compte tenu de leur envergure, les opérations d’aménagement reposent sur un équilibre financier qui doit être maîtrisé. Les risques inhérents à ces opérations sont à anticiper, voire à transférer à un aménageur. La mise en place d’outils de suivi et de rationalisation des dépenses d’aménagement permet de garantir cet équilibre tout au long de la vie de l’opération.

Les opérations d’aménagement sont des projets entrepris ou soutenus par des collectivités visant à modifier l’affectation des sols, à prévoir la réalisation de logements, de bureaux ou de surfaces commerciales ou, le cas échéant, à édifier de nouveaux équipements publics. Les zones d’aménagement concerté (ZAC) constituent leur support juridique le plus courant : il s’agit de procédures d’initiative et de compétence publiques permettant une participation active de la collectivité tout au long du processus. La cession des terrains aménagés à l’issue de l’opération permet en principe d’équilibrer les dépenses. Les risques liés à l’opération et la difficulté d’anticiper précisément le montant des recettes et des dépenses justifient cependant d’assurer un suivi étroit de leur équilibre ...