Finances locales

Les départements mènent une stratégie immobilière offensive

Publié le 08/08/2019 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Régions

Fotolia Bits and Splits

A la fois contraints et volontaires, les départements vendent leur patrimoine désaffecté ou trop coûteux à entretenir, pas toujours au « juste prix ». Plus largement, conscients que leur parc doit être réorganisé, ils se lancent dans des plans de gestion. Objectifs : rationalisation et économies.

