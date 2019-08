Les communes rurales risquent-elles de devenir des déserts bancaires ?

Aménagement rural

Publié le 09/08/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Le dernier rapport de la Banque de France sur l’état des lieux de l’accès aux espèces en France métropolitaine atteste d’une implantation et d’un accès aux espèces globalement satisfaisant sur le territoire. Mais les populations habitant en milieu rural doivent faire l’objet d’une attention particulière.

En juin dernier, la Banque de France a publié un rapport sur l’état des lieux de l’accès du public aux espèces en France métropolitaine, dans lequel est saluée une « très bonne accessibilité aux espèces, grâce à un réseau de près de 53 000 distributeurs automatiques et plus de 23 000 points de distribution d’espèces, par exemple chez des commerçants ou des débitants de tabac ».

De fortes disparités derrière une bonne moyenne

Les chiffres sont globalement positifs : ainsi 98,9% de la population âgée de 15 ans et plus réside soit dans une commune équipée d’au moins un distributeur, soit dans une commune située à moins de quinze minutes en voiture de la commune équipée la plus proche. Une fois ce cadre posé, on compte tout de même 0,1% de la population, soit 34 268 personnes âgées de 15 ans et ...

Références État des lieux de l'accès du public aux espèces en France métropolitaine, rapport de la Banque de France, juin 2019.