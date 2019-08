Grilles indiciaires Directeurs de police municipale

Publié le 07/08/2019 • Par La Rédaction • dans : Dossiers Emploi, Rémunération

La rémunération d'un directeur de police municipale comprend principalement un traitement indiciaire. Ce salaire de base est déterminé par les grilles indiciaires de son cadre d'emplois. D'autres éléments de rémunération s'y ajoutent.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Responsable de la prévention et de la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, le directeur de police municipale (PM) est à la tête d’un service comptant au moins vingt policiers municipaux. Il exerce ses fonctions dans une ou plusieurs communes, ou à l’échelle d’une intercommunalité.

La rémunération du directeur de police municipale est calculée, comme celle de tout fonctionnaire, à partir des grilles indiciaires fixées par décret pour chaque grade de son cadre d’emplois. Celui-ci comprend le grade de directeur de police municipale et, au-dessus, celui de directeur principal de PM. Deux échelles de rémunération sont donc applicables.

En application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », ces échelles seront revalorisées au 1er janvier 2020. En contrepartie, un abattement primes-points est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues.

Le traitement indiciaire représente 80% environ de la rémunération du fonctionnaire. Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.

Echelles des salaires des directeurs de police municipale, suivant leurs grades *

Directeur de police municipale : de 1 820 euros au premier échelon à 2 920 euros au dernier échelon.

de 1 820 euros au premier échelon à 2 920 euros au dernier échelon. Directeur principal de police municipale : de 2 360 à 3 130 euros. (*) Montants bruts mensuels au 1er janvier 2019 (chiffres arrondis à la dizaine la plus proche).

Grille indiciaire Directeur de police municipale

Catégorie A, filière police municipale

Grilles actualisées au 1er janvier 2019

Échelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire de base (traitement) en euros 1 441 388 1 an 6 mois 1 818,17 2 469 410 2 ans 1 921,27 3 510 439 2 ans 6 mois 2 057,16 4 543 462 3 ans 6 mois 2 164,94 5 580 490 3 ans 6 mois 2 296,15 6 612 514 3 ans 6 mois 2 408,61 7 649 542 3 ans 6 mois 2 539,82 8 686 570 3 ans 6 mois 2 671,03 9 724 599 4 ans 2 806,92 10 757 624 – 2 924,07

Grilles applicables au 1er janvier 2020

Échelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire de base (traitement) en euros 1 444 390 1 an 6 mois 1 827,54 2 480 416 2 ans 1 949,38 3 517 444 2 ans 6 mois 2 080,59 4 551 468 3 ans 6 mois 2 193,05 5 588 496 3 ans 6 mois 2 324,26 6 620 520 3 ans 6 mois 2 436,73 7 656 547 3 ans 6 mois 2 563,25 8 692 575 3 ans 6 mois 2 694,46 9 732 605 4 ans 2 835,04 10 767 632 – 2 961,56

Visualisez votre salaire net

Recrutement dans ce premier grade : concours ou promotion interne

concours ou promotion interne Voir les offres d’emploi

Grille indiciaire Directeur principal de police municipale

Catégorie A, filière police municipale

Grilles actualisées au 1er janvier 2019

Échelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire de base (traitement) en euros 1 599 504 2 ans 2 361,75 2 623 523 2 ans 6 mois 2 450,79 3 659 550 2 ans 6 mois 2 577,31 4 692 575 2 ans 6 mois 2 694,46 5 730 604 3 ans 2 830,35 6 766 631 3 ans 2 956,88 7 798 656 4 ans 3 074,03 8 816 669 – 3 134,95



Grilles applicables au 1er janvier 2020

Échelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire de base (traitement) en euros 1 607 510 2 ans 2 389,87 2 632 530 2 ans 6 mois 2 483,59 3 665 555 2 ans 6 mois 2 600,74 4 700 581 2 ans 6 mois 2 722,58 5 737 609 3 ans 2 853,78 6 773 636 3 ans 2 980,31 7 805 661 4 ans 3 097,46 8 821 673 – 3 153,69

Visualisez votre salaire net

Recrutement dans ce second grade : promotion interne

promotion interne Voir les offres d’emploi

Autres éléments de rémunération des directeurs de police municipale

A ce salaire de base s’ajoutent différentes primes et indemnités. Le directeur de police municipale perçoit ainsi, s’il remplit les conditions requises,

le supplément familial de traitement

et une indemnité de résidence.

Régime indemnitaire

Les directeurs de police ont leur propre régime indemnitaire. Ils sont exclus du bénéfice du Rifseep, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel créé par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014.

L’octroi d’un régime indemnitaire n’est pas obligatoire pour l’employeur. Il doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée délibérante de la collectivité. le directeurs de police peuvent ainsi prétendre à une indemnité spéciale de fonctions. Celle-ci comprend

une part fixe, dont le montant annuel peut s’élever, au maximum, à 7 500 euros et

une part variable, déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l’agent un taux individuel fixé dans la limite de 25%.

Nouvelle bonification indiciaire

Ils peuvent percevoir la Nouvelle bonification indiciaire (NBI), de droit s’ils exercent les fonctions de direction, d’encadrement assorties de responsabilités particulières éligibles (décret n°2006-779 du 3 juillet 2006).

Pour obtenir la rémunération nette du fonctionnaire, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Salaires des fonctionnaires : comparez, simulez

Références Décret n° 2006-1392 :statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale (PM)

Décret n°2006-1393 : échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des directeurs de PM

Cet article est en relation avec les dossiers