Les bailleurs sociaux s’emparent du logement étudiant

Logement étudiant

Publié le 07/08/2019 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Le décret fixant les modalités d’application de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation relatif aux résidences universitaires faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du même code est pris en application de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui ouvrait la possibilité aux bailleurs sociaux de construire, d’acquérir et de gérer des résidences universitaires.

Ce décret définit les conditions d’octroi de l’autorisation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation (CCH), nécessaire pour la réalisation de nouvelles résidences universitaires conventionnées à l’aide personnalisée au logement (APL). Il précise également les modalités d’application des dispositions de la loi du 27 janvier 2017 relatives à l’agrément du projet de résidence universitaire pouvant être sollicité par les bailleurs pour les immeubles déjà conventionnés à l’APL, qui n’ont pas le statut de résidence universitaire et entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

Il prévoit de nouvelles conventions types à l’APL, auxquelles devront se conformer les conventions APL signées à compter de son entrée en vigueur, dont les dispositions ont été actualisées compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis leur dernière modification et dans lesquelles ont été introduites des dispositions spécifiques aux résidences universitaires.

Enfin, il actualise diverses dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux logements faisant l’objet d’une convention APL.

