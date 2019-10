Médiation sociale

« Il ne faut pas limiter le médiateur social à une présence en bas des immeubles »

Publié le 01/10/2019 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

DR

A l’occasion des journées européennes de la médiation sociale, organisées les 9 et 10 octobre au Centre national des arts et métiers, la Gazette a rencontré deux de ces organisateurs : Hibat Tabib et André Moisan. Spécialistes de la médiation sociale, ils sont convaincus que les collectivités ont tout à gagner dans le développement des espaces de médiation, et soulignent l’intérêt de créer un réseau européen pour partager les bonnes pratiques. Entretien.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Médiation

Prévention de la délinquance