La CNSA et l’Unccas signent un partenariat pour soutenir l’aide à domicile

Grand âge

Publié le 06/08/2019 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale viennent de signer une nouvelle convention assortie d’une enveloppe de 1,8 million pour structurer de l’offre d’aide à domicile, moderniser le secteur et professionnaliser les pratiques.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) viennent de signer une nouvelle convention pour soutenir la modernisation des services d’aide et accompagnement à domicile (Saad) gérés par les communes et les interco.

Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS) représentent à eux seuls le service public de l’aide à domicile. 1300 d’entre eux gèrent un ou plusieurs services d’aide et accompagnement à domicile (Saad) et emploient environ 30 000 agents. Dans un contexte où « dès que la personne âgée ouvre la porte, chaque heure passée coûte de l’argent au gestionnaire » et où « les décideurs et les acteurs continuent de naviguer à vue d’ici la grande loi promise », Benoît Calmels, délégué général de l’Unccas se félicite de ce partenariat : « nous choisissons de consolider les premières marches de l’escalier, avant de nous aventurer à monter plus haut… »

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne