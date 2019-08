Les 10 articles qui vous ont le plus fait cliquer sur Twitter

Top de l'été 2019

Publié le 14/08/2019 • Par La Rédaction • dans : France

La Gazette profite de l'été pour revenir sur les six premiers mois de l'année 2019. Aujourd'hui, les articles qui vous ont le plus interpellés sur le réseau social Twitter.

Pour le géographe Jacques Lévy, les contribuables des grandes villes paient pour les autres. Principaux bénéficiaires du système : les territoires périurbains. Une analyse en forme de réquisitoire contre « l’entre-soi » de la France des Gilets jaunes.

L’Etat a rationalisé ses services publics et réduit sa présence physique dans les territoires en promettant de garantir l’égalité à leur accès, à moindre coût. Le mouvement des « gilets jaunes » montre les limites de ce choix et les collectivités sont sous pression. « La Gazette » lance une série de reportages pour rendre compte de la réalité du recul des services.

NexSis est annoncé comme un système d’alerte et d’opérations qui doit faire entrer les secours dans l’ère du numérique. Françoise Dumont, présidente du Sdis du Var et du conseil d’administration de l’Agence du numérique de la sécurité civile, et Michel Monneret, directeur de la structure, nous présentaient, en mai, ce nouveau dispositif.

Alors que le nombre d’interventions s’envole, menaçant la pérennité du système, le ton monte entre les rouges et les blancs. Les relations entre les Samu et les pompiers, qui s’étaient pacifiées, connaissent un regain de tension ces derniers mois.

Faire éclore un outil d’utilité publique, qui offre une meilleure connaissance des territoires et des politiques publiques menées concernant le végétal en ville ; telle est l’ambition de nosvillesvertes.fr, un site dévoilé jeudi 13 juin.

Selon un sondage Opinion Way pour Cap Collectif réalisé dans le cadre de l’après grand débat national, les Français veulent étendre le renouvellement de la classe politique à l’échelon local. Une conséquence probable de l’explosion des partis politiques depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron.

Au côté de leurs collègues parisiens, les sapeurs-pompiers territoriaux ont été fortement mobilisés lundi 15 avril, lors de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le colonel Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, fait le point sur les difficultés de ce type d’intervention, dans les monuments historiques.

Un amendement au projet de loi de transformation de la fonction publique prévoit qu’un décret définira les fonctions exercées par les directeurs généraux des services dans la fonction publique territoriale. Une évolution contre laquelle s’insurge l’Association des maires de France et son secrétaire général, Philippe Laurent. Et qui entraîne une réplique cinglante de Stéphane Pintre, président du SNDGCT.

Un journaliste a porté plainte contre le président de l’Assemblée nationale pour l’avoir bloqué sur Twitter. Plus largement, la question posée est : un élu peut-il empêcher un citoyen de voir ses publications sur les réseaux sociaux ?

L’affaire Jouanno donne un coup de projecteur sur les émoluments très élevés, et pas toujours transparents, dans certaines autorités administratives indépendantes. Des dérives qui touchent également d’autres démembrements de l’Etat.