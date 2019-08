Les 10 articles les plus lus sur le site de La Gazette

Top de l'été 2019

Publié le 07/08/2019 • Par La Rédaction • dans : France

La Gazette profite de l'été pour revenir sur les six premiers mois de l'année 2019. Aujourd'hui, les articles qui vous ont le plus interpellés sur le site de la Gazette.

Le 25 avril dernier, la seconde partie de l’intervention du président de la République devant la presse a réservé quelques surprises pour la fonction publique.

Vendredi 22 février, le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt a lancé à Nantes le nouveau site internet d’emploi commun à toute la fonction publique. Cet espace numérique recense les offres de création et vacances de postes dans les trois versants. Il comportera, à terme, des fonctionnalités enrichies à la fois pour les candidats et pour les employeurs.

Pour la sixième étape de son tour de France auprès des maires, le 7 février à Autun, le chef de l’Etat a confirmé la piste du transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti aux communes. Il a aussi mis les élus devant leurs responsabilités en matière de dotation et de fonction publique territoriale.

Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a rendu un avis défavorable sur le projet de décret autorisant les fonctionnaires à aller exercer dans le privé tout en bénéficiant d’un droit à avancement pendant cinq ans. Parmi les motifs de rejet : les difficultés de mise en œuvre dans les collectivités de petite taille, et un transfert de charges non chiffré.

Que se cache-t-il derrière les grands axes du projet de loi de transformation de la fonction publique ? La Gazette a fait le point dans cet article.

Le Comité d’orientation des retraites (Cor) a publié son rapport annuel 2019. Parmi les « évolutions et perspectives des retraites en France » qu’il présente, l’évolution des primes des fonctionnaires apparaît comme une variable à l’impact fort, pour le système des retraites dans sa globalité comme pour les différentes catégories d’agents.

La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a présenté ses premières pistes de réflexion sur l’adaptation des modes de recrutement par concours dans la fonction publique pour tenter d’enrayer leur perte d’attractivité. Les mesures ne manquent pas pour relancer l’intérêt des actifs pour les métiers de la fonction publique, en perte de vitesse ces dernières années.

Dans son allocution enregistrée le 15 avril, mais non diffusée pour cause d’incendie à Notre-Dame, Emmanuel Macron devait annoncer un nouvel acte de décentralisation, un gel des fermetures d’école et d’hôpitaux ainsi que la mise en place d’un RIC sur les sujets locaux.

Voici dans le détail la réponse présidentielle en trois actes, formulée le 25 avril : nouvelle démocratie, nouvelle organisation décentralisée et nouvelle administration.

Retour dans cet article sur les propositions du groupe d’association d’élus Territoires Unis qui se cantonne à demander le dégrèvement intégral de la taxe d’habitation, en réponse à la réforme de la fiscalité locale. Un peu court si on veut penser la fiscalité de demain dans son ensemble, surtout si elle doit soutenir le «choc de décentralisation» demandé par ces mêmes Territoires Unis.

Après le report d’un an de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), les deux cadres d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs (ASE, 30 000 fonctionnaires assistants de service social, éducateurs spécialisés ou conseillers en économie sociale et familiale) et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (EJE, 10 000 fonctionnaires) relèvent de la catégorie A à compter du 1er février avec de nouvelles échelles indiciaires. La réforme prévoit la poursuite du rééchelonnement indiciaire jusqu’à la fusion des deux classes du premier grade au 1er janvier 2021.