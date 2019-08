Les 10 articles qui vous ont le plus fait cliquer sur Facebook

Top de l'été 2019

Publié le 08/08/2019 • Par La Rédaction • dans : France

La Gazette profite de l'été pour revenir sur les six premiers mois de l'année 2019. Aujourd'hui, les articles qui vous ont le plus interpellés sur le réseau social Facebook.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

A l’occasion d’un déplacement le 26 avril au centre de secours de Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a tenu à rassurer sur le statut de sapeur-pompier volontaire. Un décret d’application permettant de déroger à la directive européenne sur le temps de travail devrait être prochainement publié.

Depuis le 1er février, les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants relèvent de la catégorie A avec de nouvelles échelles indiciaires.

NexSis est annoncé comme un système d’alerte et d’opérations qui doit faire entrer les secours dans l’ère du numérique. Françoise Dumont, présidente du Sdis du Var et du conseil d’administration de l’Agence du numérique de la sécurité civile, et Michel Monneret, directeur de la structure, nous présentaient, en mai, ce nouveau dispositif.

Selon un sondage Opinion Way pour Cap Collectif réalisé dans le cadre de l’après grand débat national, les Français veulent étendre le renouvellement de la classe politique à l’échelon local. Une conséquence probable de l’explosion des partis politiques depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron.

Pour le géographe Jacques Lévy, les contribuables des grandes villes paient pour les autres. Principaux bénéficiaires du système : les territoires périurbains. Une analyse en forme de réquisitoire contre « l’entre-soi » de la France des Gilets jaunes.

Lors de l’examen du projet de loi de transformation de la fonction publique, les députés ont adopté un amendement visant à mieux reconnaître l’engagement des policiers municipaux en leur offrant des garanties statutaires renforcées en cas de blessure graves ou de décès en service.

Depuis les attentats de 2015, les difficultés à recruter des policiers municipaux se sont accentuées. Les villes, qui font face à une forte concurrence, cherchent des solutions afin de capter les talents et d’enrayer le turn-over.

La revalorisation des échelles C1, C2 et C3 au 1er janvier concerne environ 1,3 million d’agents territoriaux de catégorie C. D’un montant de 1527,64 euros bruts, le traitement indiciaire le plus bas correspond au Smic.

Le 22 février, le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt, a lancé à Nantes le nouveau site internet d’emploi commun à toute la fonction publique. Cet espace numérique recense les offres de création et vacances de postes dans les trois versants. Il comportera, à terme, des fonctionnalités enrichies à la fois pour les candidats et pour les employeurs.

Dématérialisation, protection de l’enfance, mineurs isolés… Le Défenseur des droits Jacques Toubon revient sur ses rapports avec les collectivités, déplorant le manque de pilotage national inhérent à la décentralisation.