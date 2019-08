Grilles indiciaires des chefs de service de police municipale

Carrière et salaires

Les chefs de service municipale perçoivent une rémunération déterminée par des grilles indiciaires communes à plusieurs cadres d'emplois de catégorie B. On connaît ainsi les montants des traitements tout au long de la carrière. Focus sur ces salaires et les primes et indemnités de ces fonctionnaires territoriaux.

Les missions des chefs de service de police municipale sont décrites dans le statut particulier de leur cadre d’emplois. Ainsi, ces fonctionnaires territoriaux exécutent « sous l’autorité du maire les missions relevant de la compétence de ce dernier en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent […] les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Ils assurent l’encadrement des membres du cadre d’emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l’activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipale. »

Leurs salaires de base (ou traitements indiciaires) sont déterminés par les grilles indiciaires fixées par le décret n°2010-330 du 22 mars 2010 et par l’article 24 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010. Les échelles indiciaires et le temps passé dans chaque échelon applicables aux chefs de service de police municipale sont communes à plusieurs cadres d’emplois de catégorie B.

Ces échelles ont été revalorisées les 1ers janvier 2016, 2017 et 2019. En contrepartie un abattement primes-points est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues.

Le traitement indiciaire représente 80% environ de la rémunération du fonctionnaire. Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.

Echelles des salaires des chefs de service de police municipale principal, suivant leurs grades *

chef de service de police municipale : de 1 610 à 2 360 euros.

de 1 610 à 2 360 euros. chef de service de police municipale principal de 2e classe : de 1 670 à 2 500 euros.

de 1 670 à 2 500 euros. chef de service de police municipale principal de 1ère classe : de 1 840 à 2 360 euros. (*) Montants bruts mensuels (chiffres arrondis à la dizaine la plus proche).

Grilles actualisées au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Chef de service de police municipale

Catégorie B, filière police municipale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement indiciaire) 1 372 343 2 ans 1 607,31 € 2 379 349 2 ans 1 635,42 € 3 388 355 2 ans 1 663,54 € 4 397 361 2 ans 1 691,66 € 5 415 369 2 ans 1 729,14 € 6 431 381 2 ans 1 785,38 € 7 452 396 2 ans 1 855,67 € 8 478 415 3 ans 1 944,70 € 9 500 431 3 ans 2 019,68 € 10 513 441 3 ans 2 066,54 € 11 538 457 3 ans 2 141,51 € 12 563 477 4 ans 2 235,23 € 13 597 503 2 357,07 €

Visualisez votre salaire net

Recrutement dans ce grade : mobilité, promotion interne, concours

mobilité, promotion interne, concours Voir les offres d’emploi

Grille indiciaire Chef de service de police municipale principal de 2e classe

Catégorie B, filière police municipale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement indiciaire) 1 389 356 2 ans 1 668,22 € 2 399 362 2 ans 1 696,34 € 3 415 369 2 ans 1 729,14 € 4 429 379 2 ans 1 776,00 € 5 444 390 2 ans 1 827,55 € 6 458 401 2 ans 1 879,10 € 7 480 416 2 ans 1 949,39 € 8 506 436 3 ans 2 043,11 € 9 528 452 3 ans 2 118,08 € 10 542 461 3 ans 2 160,26 € 11 567 480 3 ans 2 249,29 € 12 599 504 4 ans 2 361,76 € 13 638 534 2 502,34 €

Visualisez votre salaire net.

Recrutement dans ce 2e grade : concours , promotion interne ou mobilité

, ou Voir les offres d’emploi

Grille indiciaire Chef de service de police municipale principal de 1re classe

Catégorie B, filière police municipale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement indiciaire) 1 446 392 1 an 1 836,92 € 2 461 404 2 ans 1 893,15 € 3 484 419 2 ans 1 963,44 € 4 513 441 2 ans 2 066,54 € 5 547 465 2 ans 2 179,00 € 6 573 484 3 ans 2 268,04 € 7 604 508 3 ans 2 380,50 € 8 638 534 3 ans 2 502,34 € 9 660 551 3 ans 2 582,00 € 10 684 569 3 ans 2 666,35 € 11 707 587 2 750,70 €

Visualisez votre salaire net.

Recrutement : mobilité ou promotion interne

mobilité ou promotion interne Voir les offres d’emploi

Les primes et indemnités des chefs de police municipale

A ce salaire de base s’ajoutent différentes primes et indemnités. Les chefs de police municipale perçoivent, s’ils remplissent les conditions requises,

le supplément familial de traitement

et une indemnité de résidence.

Régime indemnitaire

Ils peuvent prétendre à un régime indemnitaire fixé par le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000. Les indemnités suivantes peuvent être cumulées.

l’indemnité spéciale de fonctions des chefs de service de police municipale. L’octroi de cette indemnité nécessite une délibération de l’assemblée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local employeur (taux maximal 22% du traitement brut soumis à retenue pour pension jusqu’à l’indice brut 380 et 30% maximum au-delà). L’indemnité spéciale de fonctions est cumulable avec les indemnités d’administration et de technicité et, le cas, échéant, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

L’octroi de cette indemnité nécessite une délibération de l’assemblée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local employeur (taux maximal 22% du traitement brut soumis à retenue pour pension jusqu’à l’indice brut 380 et 30% maximum au-delà). L’indemnité spéciale de fonctions est cumulable avec les indemnités d’administration et de technicité et, le cas, échéant, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. l ‘indemnité d’administration et de technicité, si la rémunération est inférieure ou égale à celle de l’indice brut 380. Là aussi une délibération de l’organe délibérant est nécessaire, qui en fixe les modalités d’attribution.

si la rémunération est inférieure ou égale à celle de l’indice brut 380. Là aussi une délibération de l’organe délibérant est nécessaire, qui en fixe les modalités d’attribution. les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Ils peuvent également prétendre à des primes et indemnités liées à des tâches, fonctions ou sujétions particulières.

Nouvelle bonification indiciaire

Les chefs de service de police municipale peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) .

Pour obtenir la rémunération nette du fonctionnaire, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Références Décret n° 2011-444: statut particulier des chefs de service de police municipale

Décret n°2010-329 : dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Décret n°2010-330 du 22 mars 2010 : échelonnement indiciaire

