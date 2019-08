Carrière et salaires

Grilles indiciaires des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Publié le 01/08/2019 • Par La Rédaction • dans : Dossiers Emploi, Rémunération

La rémunération des agents territoriaux biologistes, vétérinaires et pharmaciens est calculée à partir de grilles indiciaires fixées par décret. Découvrez les échelles de rémunération de ces fonctionnaires, et une synthèse sur les primes et indemnités qui viennent compléter ce traitement.

