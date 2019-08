Quel bilan pour la réforme du stationnement payant ?

Stationnement

Publié le 31/07/2019 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la réforme du stationnement payant, le Groupement des autorités responsables de transport et le Cerema dressent un premier bilan. Que faut-il en retenir ? La Gazette en tire les principaux enseignements.

Meilleur rotation des véhicules, augmentation du nombre de places libres, meilleur respect de la réglementation et augmentation des recettes. Malgré quelques difficultés techniques et de fonctionnement au démarrage, la vaste réforme du stationnement mise en oeuvre en 2018 a manifestement atteint ses objectifs. C’est du moins ce qui ressort du premier bilan de cette réforme dressée par le Groupement des autorités responsables de transport (Gart) et le Cerema. Un travail réalisé d’après une enquête menée en début d’année auprès des villes concernées (226 villes ont répondu sur 551) et dont la Gazette vous détaille les principaux enseignements.

Pour rappel, cette réforme, mise en œuvre le 1er janvier 2018, dépénalise et décentralise le stationnement en remplaçant l’amende pénale de 17 ...

