» Nous sommes loin d’une asphyxie de la protection du patrimoine ! «

Publié le 20/09/2019 • Par Judith Chetrit • dans : Actualité Culture, France

Historien de l’art et président de l’association Sites & Monuments, Alexandre Gady appelle l’Etat à investir davantage dans son “rôle régalien”en matière de patrimoine, et à mieux protéger les sites contre les « dérives d’un tourisme de fréquentation et non de transmission ».

