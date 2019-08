« La réforme de l’épargne retraite apporte des nouveautés, mais ne fait pas disparaître Préfon »

Retraites

Publié le 02/08/2019 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Directeur général de l'association Préfon, Christian Carrega se félicite d'avoir obtenu que la pérennité de ce régime de retraite complémentaire facultative du public ait été inscrite dans l'ordonnance du 24 juillet réformant l'épargne retraite. Il s'apprête à prendre en compte les nouveautés introduite par ce texte, « indéniablement favorables » estime-t-il.

Le gouvernement a pris le 24 juillet une ordonnance réformant l’épargne retraite. De quoi s’agit-il et en quoi concerne-t-elle Prefon et les fonctionnaires ?

Cette réforme est un volet de la loi Pacte et vise à doper l’épargne retraite. L’ordonnance instaure ainsi plusieurs nouveautés, à commencer par la suppression des Perp (1), Perco (2) et autres produits existants en France – dont celui de Préfon-retraite – au profit d’un Plan épargne retraite (PER) universel. Avec un seul et même produit sur le marché, les Français seront moins perdus.

Les jeunes fonctionnaires anticipent une pension incertaine

De fait, certains ont cru que Préfon allait donc disparaître. Ce n’est nullement le cas : le rapport au président de la République précise que ...

