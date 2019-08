Grilles indiciaires Educateurs territoriaux de jeunes enfants

Carrière et salaire

Les salaires des éducateurs territoriaux sont déterminés par les grilles indiciaires de leur cadre d'emplois. Découvrez ces montants et leur évolution, compte tenu de la réforme Parcours professionnels, carrières et rémunération.

Le rôle de l’éducateur de jeunes enfants est de contribuer et à l’éveil et au développement des moins de 6 ans. Il intervient plus particulièrement dans le domaine de la protection de l’enfance auprès des petits séparés de leur famille.

Le cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, récemment promu en catégorie A, est structuré en deux grades, le premier comprenant deux classes, qui seront fusionnées à compter du 1er janvier 2020, conformément à la réforme dite PPCR, pour « Parcours professionnels, carrières et rémunération » instituée par un décret de 2016.

Comme tout fonctionnaire, la rémunération de l’éducateur de jeunes enfants est composée à titre principal d’un traitement indiciaire. Ce « salaire de base » est déterminé par des grilles indiciaires fixées par décret, pour chaque corps ou cadre d’emplois.

Il s’impose donc à l’employeur. Il n’est pas négociable. Au même titre, d’ailleurs, que certaines primes et indemnités (lire infra).

Grâce aux grilles indiciaires, on connaît au centime d’euro près le salaire d’un éducateur, quelle que soit sa position hiérarchique, et par conséquent les échelles des salaires tout au long de la carrière d’un éducateur.

Echelles des salaires des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, suivant la classe ou grade (*) Grade Educateur de jeunes enfants (**) Première classe : de 1 710 à 2 520 euros.

Seconde classe : de 1 880 à 2 760 euros. Grade Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : de 1 910 à 2 850 euros. (*) Montants bruts mensuels, au 1er janvier 2019, arrondis à la dizaine la plus proche. (**) Les première et seconde classes sont fusionnées à compter du 1er janvier 2020.

Le traitement évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.

Grille indiciaire Educateur territorial de jeunes enfants

Catégorie A, filière médico-sociale, secteur social

A compter du 1er janvier 2021

Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut mensuel en euros 1 444 390 2 ans 1 827,54 2 461 404 2 ans 1 893,15 3 478 415 2 ans 1 944,70 4 494 426 2 ans 1 996,24 5 512 440 2 ans 2 061,85 6 528 452 2 ans 2 118,08 7 547 465 2 ans 2 179,00 8 570 482 2 ans 2 258,66 9 596 502 2 ans 2 352,38 10 623 523 2 ans 6 mois 2 450,79 11 655 546 2 ans 6 mois 2 558,56 12 680 566 3 ans 2 652,29 13 694 576 3 ans 2 699,15 14 714 592 – 2 774,12

Visualisez votre salaire net

Recrutement : après le concours sur titres avec épreuve, ouvert par spécialités ou bien par détachement, intégration ou intégration directe.

Grille indiciaire Educateur territorial de jeunes enfants de seconde classe

Catégorie A, filière médico-sociale, secteur social

Jusqu’au 31 décembre 2020

Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut mensuel en euros 1 404 365 2 ans 1 710,39 2 422 375 2 ans 1 757,25 3 438 386 2 ans 1 808,80 4 453 397 2 ans 1 860,35 5 471 411 2 ans 1 925,95 6 495 427 2 ans 2 000,93 7 523 448 3 ans 2 099,33 8 554 470 3 ans 2 202,43 9 581 491 3 ans 2 300,83 10 607 510 4 ans 2 389,87 11 642 537 – 2 516,39

Visualisez votre salaire net

Grille indiciaire Educateur territorial de jeunes enfants de première classe

Catégorie A, filière médico-sociale, secteur social

Jusqu’au 31 décembre 2020

Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut mensuel en euros 1 458 401 1 an 1 879,09 2 484 419 2 ans 1 963,44 3 509 438 2 ans 2 052,47 4 539 458 2 ans 2 146,19 5 569 481 2 ans 2 253,97 6 593 500 2 ans 2 343,01 7 619 519 2 ans 6 mois 2 432,04 8 645 539 2 ans 6 mois 2 525,76 9 667 556 3 ans 2 605,42 10 688 572 3 ans 2 680,40 11 712 590 – 2 764,75

Visualisez votre salaire net

Grille indiciaire Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle

Catégorie A, filière médico-sociale, secteur social

Jusqu’au 31 décembre 2020

Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut mensuel en euros 1 465 407 1 an 1 907,21 2 491 424 2 ans 1 986,87 3 517 444 2 ans 2 080,59 4 546 464 2 ans 2 174,31 5 577 487 2 ans 2 282,09 6 607 510 2 ans 2 389,87 7 637 533 2 ans 6 mois 2 497,65 8 667 556 3 ans 2 605,42 9 690 573 3 ans 2 685,09 10 713 591 3 ans 2 769,44 11 736 608 – 2 849,10

Visualisez votre salaire net

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2021

Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut mensuel en euros 1 502 433 1 an 2 029,04 2 523 448 2 ans 2 099,33 3 543 462 2 ans 2 164,94 4 565 478 2 ans 2 239,91 5 589 497 2 ans 2 328,95 6 622 522 2 ans 2 446,10 7 653 545 2 ans 6 mois 2 553,88 8 680 566 3 ans 2 652,29 9 705 585 3 ans 2 741,32 10 732 605 3 ans 2 835,04 11 761 627 – 2 938,13

Primes et indemnités des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Ces fonctionnaires bénéficient, à condition de remplir les conditions requises:

du supplément familial de traitement

de l’indemnité de résidence

de la GIPA

et de la NBI (nouvelle bonification indiciaire)

Tout comme le traitement indiciaire, les éléments de rémunération énumérés ci-dessus s’imposent à l’employeur public, dès lors que l’agent remplit les conditions requises d’attribution. En revanche, l’employeur public local ci est libre d’instaurer un régime indemnitaire.

Régime indemnitaire

En principe, les éducateurs de jeunes enfants sont susceptible de bénéficier, depuis juillet 2017, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, ou Rifseep. Toutefois, le décret d’attribution n’étant toujours pas encore publié, cette possibilité demeure virtuelle.

Institué par le décret n°2014-513, le Rifseep est composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA). Les employeurs publics territoriaux sont libres d’adhérer ou non au Rifseep (principe de libre administration des collectivités).

Les éducateurs de jeunes enfants sont par ailleurs susceptibles de percevoir des primes et indemnités liées à des tâches, fonctions particulières ou sujétions spéciales (à la main de la collectivité employeur).

Références Décret n°2017-902 : statut particulier des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Décret n°2013-495 : échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants,

