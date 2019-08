Culture : élus départementaux et professionnels constituent un binôme au niveau national

Politiques culturelles

Publié le 31/07/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

L’association Culture et départements et l’Assemblée des départements de France se sont donné un programme de travail pour les mois à venir. Pour nourrir la réflexion, les professionnels départementaux se dotent d’une plateforme numérique.

A la rentrée, Culture et départements, association de professionnels, et l’Assemblée des départements (ADF) commenceront à plancher sur l’impact de la loi NOTRe du 7 août 2015

Thématiques communes à tous les départements

Un brain-storming qui s’inscrira dans le cadre de la convention de partenariat signée le 12 juin par Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin et du groupe de travail culture et patrimoine de l’ADF, et Philippe Veyrinas, président de Culture et départements. Objectif ? « Echanger régulièrement entre élus et techniciens sur les grandes thématiques culturelles et patrimoniales et produire des réflexions communes », explique Philippe Veyrinas.

Lancement du GT « Culture » de l’ADF présidé par @KlinkertBrigitte Pdte @hautrhin et signature du ...

