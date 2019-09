Brest Métropole accélère la rénovation énergétique

Publié le 23/09/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Faute de connaître les aides dont ils peuvent bénéficier, les propriétaires privés en situation de précarité énergétique sont peu nombreux à réaliser des travaux dans leur logement. Pour les informer et les inciter à sauter le pas, Brest Métropole a adopté le programme DEPAR (Diagnostic énergétique pour accompagner la rénovation) déployé par La Poste. Premiers résultats au-delà des attentes.

Comment en finir avec les « passoires énergétiques » ? Si beaucoup de collectivités ont mis en place des guichets de conseil et d’accompagnement à la rénovation énergétique, il n’est pas toujours aisé d’attirer certaines catégories de population. Notamment les foyers aux revenus modestes, alors même qu’une part non négligeable d’entre eux sont éligibles aux aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat). Pour toucher les personnes les plus éloignées des accompagnements publics et faire savoir au plus grand nombre que des aides existent, Brest Métropole s’est tournée vers La Poste. « Aucun autre organisme ne dispose de la même proximité avec la population », explique Jacques Le Bec, responsable des interventions sur l’habitat privé à Brest Métropole.

CIBLAGE ET ÉVALUATION

Validé par l’État en 2016, DEPAR est un programme qui vise à repérer les propriétaires en situation de précarité énergétique, à les sensibiliser aux économies d’énergie et à les inciter à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique de leur logement. Entre février et juin 2019, le dispositif a été mis en œuvre sur deux communes de la métropole, Guipavas et Plouzané, « au regard de l’âge de leurs parcs immobiliers et des niveaux de ressources des habitants », précise Jacques Le Bec. Ces derniers ont reçu un courrier de Brest Métropole les prévenant de la visite prochaine de leur facteur pour leur parler de rénovation énergétique. Lors de son passage, il leur a remis un flyer d’information et leur a posé quelques questions pour évaluer leur situation et leur intérêt pour la démarche. Les propriétaires intéressés ont été rappelés par un centre d’appel dédié pour valider leur éligibilité au regard de leur niveau de ressources. Un rendez-vous est également planifié pour une visite de diagnostic gratuite de leur logement par un technicien du réseau Soliha, partenaire de La Poste dans cette opération. Au cours de cette visite, l’expert réalise un diagnostic énergétique du logement et présente différents scénarios de travaux ainsi que les aides financières mobilisables (subventions de l’Anah, crédit d’impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro…). Il donne aussi des conseils pratiques pour réduire la consommation d’énergie au quotidien dans le logement et remet un livret présentant des éco-gestes et un kit contenant des accessoires permettant de réaliser des économies d’énergie (ampoules LED, pomme de douche avec économiseur d’eau…). Un rapport de diagnostic intégrant les différents scénarios de travaux est ensuite transmis aux intéressés.

1,2 milliard d’euros alloués par l’État à l’Anah, sur la durée du quinquennat, afin de rénover tous les ans 75 000 logements de propriétaires aux revenus modestes (1).

OBJECTIFS DÉPASSÉS

Ainsi 130 diagnostics ont été réalisés ou sont programmés. « Au départ, notre objectif était d’en réaliser 90 », signale Jacques Le Bec. Une réussite, donc. DEPAR fait partie des programmes d’accompagnement en faveur des économies d’énergie pour les ménages en situation de précarité énergétique labellisés par l’État. À ce titre, il est largement cofinancé par les fournisseurs d’énergie dans le cadre du dispositif CEE (certificats d’économie d’énergie). « La prise en charge financière du dispositif s’est faite à hauteur de 85 %. Et seuls les diagnostics réalisés sont facturés, quel que soit l’effort de détection réalisé en amont par La Poste », rapporte Jacques Le Bec. Brest Métropole a maintenant pris le relais pour accompagner les projets de rénovation des propriétaires, dans le cadre de son programme d’intérêt général (PIG) « Habitat durable ».

Nos experts précisent… Stéphanie DUPUY-LYON Directrice du marché Secteur public à La Poste « Les ménages sont le dernier maillon des politiques locales de transition énergétique. Celui par lequel de véritables changements pourront s’opérer. Celui, aussi, qui est le plus difficile à mobiliser. La Poste a développé plusieurs solutions pour aider les collectivités à identifier, entrer en contact et accompagner les propriétaires dans des travaux d’économie d’énergie, notamment les foyers aux revenus modestes à travers le programme DEPAR. Le capital confiance des facteurs et le lien de proximité qu’ils ont avec la population en font des ambassadeurs de choix pour atteindre ces publics, souvent difficiles à toucher et à convaincre. Nous pouvons véritablement agir comme un déclencheur. Avec DEPAR, même si les foyers ne vont pas jusqu’à engager immédiatement des travaux, ils auront bénéficié d’une sensibilisation personnalisée aux éco-gestes dans leur logement et pourront ainsi réaliser des économies d’énergie. » En savoir plus : www.laposte.fr/solutionscollectivites